Надаль победил Шварцмана и вышел в полуфинал Roland Garros

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros), победив аргентинца Диего Шварцмана. Встреча, продолжавшаяся 3 часа 42 минуты, завершилась со счетом 3:1 (4:6; 6:3; 6:2; 6:2).

В полуфинале турнира Надаль встретится с еще одним аргентинцем — шестой ракеткой мира Хуаном Мартином дель Потро. Встреча пройдет в пятницу, 8 июня, сообщает пресс-служба Международной ассоциации теннисистов.

За вторую путевку в финал турнира сразятся австриец Доминик Тим и итальянец Марко Чеккинато, который в предыдущем круге сенсационно обыграл серба Новака Джоковича.

Roland Garros — один из четырех турниров «Большого шлема». Матчи проходят в Париже на грунтовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет около $46 млн.

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