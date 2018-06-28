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Пользователи Samsung пожаловались на рассылку фото без разрешения

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Фото: Global Look Press/Christoph Dernbach
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Пользователи смартфонов Samsung пожаловались на то, что телефоны без разрешения рассылают их фото людям из списка контактов. Вероятно, проблема появилась после обновления приложения Samsung Messages.

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О проблемах заявили юзеры портала Reddit. В комментариях им советуют отключить автообновление приложения и закрыть приложению доступ к памяти аппарата. Сложности возникли в основном у пользователей моделей Galaxy S9 и Galaxy Note 8, но, возможно, затронули и другие модели линии Galaxy, пишет NDTV. Компания пока не прокомментировала сообщение об утечках.

Samsung Messages — предустановленное приложение гаджетов Samsung, позволяющее обмениваться текстовыми и звуковыми сообщениями.

Ранее 28 июня суд поставил точку в семилетнем споре о нарушении прав интеллектуальной собственности между Apple и Samsung. Компании отказались раскрывать условия урегулирования.

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