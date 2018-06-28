Пользователи Samsung пожаловались на рассылку фото без разрешения

Пользователи смартфонов Samsung пожаловались на то, что телефоны без разрешения рассылают их фото людям из списка контактов. Вероятно, проблема появилась после обновления приложения Samsung Messages.

О проблемах заявили юзеры портала Reddit. В комментариях им советуют отключить автообновление приложения и закрыть приложению доступ к памяти аппарата. Сложности возникли в основном у пользователей моделей Galaxy S9 и Galaxy Note 8, но, возможно, затронули и другие модели линии Galaxy, пишет NDTV. Компания пока не прокомментировала сообщение об утечках.

Samsung Messages — предустановленное приложение гаджетов Samsung, позволяющее обмениваться текстовыми и звуковыми сообщениями.

Ранее 28 июня суд поставил точку в семилетнем споре о нарушении прав интеллектуальной собственности между Apple и Samsung. Компании отказались раскрывать условия урегулирования.