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Макрон заявил о желании ЕС не подчиняться ничьим указам в сфере торговли

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Евросоюз не должен подчиняться ничьим указам в сфере торговли.

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«Есть твердое желание не подчиняться ничьим указам, но защищать европейские интересы и принципы многосторонности в мировой торговле», — заявил он 28 июня по прибытии на двухдневный саммит ЕС в Брюсселе. Слова Макрона приводит ТАСС.

Ранее, 26 июня, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европа примет ответные меры в случае повышения Соединенными штатами ввозных пошлин на автомобили европейского производства. В конце мая Макрон назвал незаконным введение США пошлин на сталь и алюминий.

1 июня министерство торговли США сообщило о введении пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, а также из Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно.

В ЕС раскритиковали решение Трампа и пообещали принять ответные меры. В частности, страны намерены оспорить односторонние меры США во Всемирной торговой организации. В Международном валютном фонде, в свою очередь, отметили, что подобная политика Вашингтона может иметь серьезные последствия для глобальной экономики.

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