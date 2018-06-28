Россия выступила за откровенный диалог с Вашингтоном по ДРСМД

Москва выступила за откровенный диалог с США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил в четверг, 28 июня, заместитель главы МИД Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что сторонам необходим «разговор экспертов по существу накопившихся вокруг договора проблем, с прицелом на их разрешение».

«Но вновь отмечаем, что без достаточной политической воли со стороны США наполнить такую работу конструктивным содержанием вряд ли удастся», — отметил Рябков в ходе выступления в Совете Федерации.

Замглавы МИДа отметил, что конгресс готовит законы для выхода США из ДРСМД.

«Если в Вашингтоне окончательно возьмут курс на разрушение договора, нам придется реагировать. И, как заявил президент России Владимир Путин, реагировать мгновенно и зеркально», — подчеркнул Рябков, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В середине июня сенат конгресса США включил в принятый на заседании законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год статью, позволяющую властям страны приостановить участие в ДРСМД в связи с нарушениями документа, которые приписываются России.

ДРСМД подписали в декабре 1987 года. Он запрещает США и России иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.