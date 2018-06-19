Конгресс США продлевает полномочия Трампа по выходу из договора о РСМД

Сенат конгресса США включил в принятый на заседании законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год статью, позволяющую властям страны приостановить участие в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в связи с нарушениями документа, которые приписываются России.

Согласно документу, власти Соединенных Штатов имеют законное право приостановить действие договора частично или полностью в связи с якобы материальными нарушениями Москвы, сообщает ТАСС.

Кроме того, одна из статей нового законопроекта дает право США заниматься разработкой и производством степеней ракет средней и меньшей дальности, в случае если президент страны Дональд Трамп не заверит комитеты обоих палат конгресса, что Россия вновь выполняет договор РСМД.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года. Он запрещает США и России иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.