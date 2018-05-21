В Минобороны заявили о нарушении США договора РСМД

Для отработки своих систем ПРО Соединенные Штаты продолжают производить запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракеты. Об этом заявил начальник Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«США для отработки элементов системы ПРО используют ракеты-мишени, имитирующие широкий спектр баллистических ракет средней и меньшей дальности, например Hera, MRT, Aries, LV-2, Storm, Storm-2, MRBM и др. Производство таких ракет и последующее выполнение пусков с целью летной отработки этих ракет запрещены Договором о РСМД», — сказал Рыжков в интервью «Красной звезде».

Он подчеркнул, что данные ракеты в зависимости от комплектации могут использоваться как боевые баллистические ракеты.

«Разработка и проведение испытаний таких ракет создают прецедент обхода Договора о РСМД, так как эти ракеты способны доставлять оружие на дальности, ограничиваемые этим договором», — добавил Рыжков.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года. Он запрещает США и России иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Вашингтон ранее неоднократно обвинял Москву в нарушении ДРСМД. Конгресс даже призывал президента США Дональда Трампа выйти из него. При этом на фоне заявлений о якобы существующих нарушениях со стороны РФ, США начали модернизировать и усиливать свою ядерную триаду. Также Пентагон приступил к разработке новых вооружений.

РФ неоднократно отрицала нарушение РСМД и отмечала, что именно Вашингтон способствует разрушению этого договора.

Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что у «Москвы серьезные вопросы к Вашингтону о соблюдении ДРСМД».