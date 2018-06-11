Главы МИД ОДКБ приняли заявление по договору РСМД

Министры иностранных дел стран – членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли заявление с призывом к США решать вопросы по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в рамках консультаций. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«В заявлении содержится призыв, чтобы США решали возникающие у них вопросы в рамках консультаций, которые этим договором и предусмотрены», — цитирует Лаврова ТАСС.

В документе также говорится о том, что нарушения ДРСМД связаны с действиями США, в то время как Россия, Белоруссия и Казахстан полностью выполняют соглашение. Замечания, в частности, относятся к военным программам Пентагона, включающим производство и применение ракет-мишеней и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, беспокойство вызывают научно-исследовательские работы по созданию ракетной системы наземного базирования с запрещенной по ДРСМД дальностью.

В конце мая начальник Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил о том, что для отработки своих систем противоракетной обороны США продолжают производить запрещенные договором РСМД ракеты. Он подчеркнул, что данные ракеты в зависимости от комплектации могут использоваться как боевые баллистические.

Договор РСМД был подписан в декабре 1987 года. Он запрещает США и России иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.