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Бодров-старший рассказал о своем новом проекте

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Российский и советский режиссер Сергей Бодров-старший планирует снять фильм об изобретателе и конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове. Об этом он рассказал в интервью iz.ru.

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«Я снимаю сам сейчас реже, но сейчас я, наверное, начну снимать картину под названием «Калашников», это следующий мой проект о знаменитом изобретателе Калашникове и его автомате АК-47», — сказал режиссер.

Бодров рассказал о своем отношении к снятому им фильму «Кавказский пленник». Картина вышла на экраны в 1996 году и была номинирована на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

«Это действительно для меня важная очень картина, которая состоялась, которая была, сложная, трудная. В ней снимался мой сын. И кино это послужило причиной большой дискуссии», — сказал он.

Бодров напомнил, что показ картины был организован в Государственной думе. В частности, фильм показали Борису Ельцину, который тогда занимал пост президента России. Режиссер не получил отклика от главы государства, однако он узнал, что через две недели после просмотра Ельцин приказал начать переговоры о перемирии (речь идет о Первой чеченской войне, которая длилась с 1994 по 1996 годы. — Ред.).

Режиссер уточнил, что фильм основан на сюжете русского писателя Льва Толстого. «Мне было очень интересно думать о том, что практически война идет очень долго. Больше 100 лет там всё воюют и воюют. И я думаю, это отозвалось у зрителя, не только у российского, но и международного», — вспоминает он.

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