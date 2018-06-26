Американская киноакадемия пригласила трех россиян

Соавторы российских фильмов «Левиафан» и «Нелюбовь» — сценарист Олег Негин, оператор Михаил Кричман и монтажер Анна Масс — приглашены в Американскую академию киноискусств.

Всего в списке приглашенных 928 человек, и в случае, если указанные лица примут приглашения, они станут членами академии после серии приемов, запланированных на осень, сообщает ТАСС.

В состав сообщества вправе войти главным образом новые обладатели «Оскара» и номинанты на премию, в том числе актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры, звукооператоры, композиторы.

6 марта, на 90-й церемонии вручения премии «Оскар» главная награда досталась картине мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды».