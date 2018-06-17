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Пользователи Сети нашли достойного премии «Оскар» котенка

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Фото: Instagram/lolatheroomcat
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Пользователей Сети покорил котенок, который, как они посчитали, достоин премии «Оскар» за свои актерские способности. Видеоролик, опубликованный в Instagram, набрал более 25,3 тыс. просмотров.

На кадрах можно увидеть, как женщина делает вид, что стреляет в котенка. После каждого «выстрела» питомец вздрагивает и переворачивается, при этом продолжая подкрадываться к руке хозяйки.

Ранее в Сети стала популярной кошка из Британии, которая постучала в дверной молоточек, чтобы сообщить хозяевам дома о своем приходе. За несколько дней видео посмотрели более 750 тыс. раз. Пользователи прозвали ее «самым вежливым питомцем».

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