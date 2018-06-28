На Гавайях нашли «самого ленивого в мире» осьминога

«Самого ленивого осьминога в мире» нашли дайверы на Гавайях. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Caters TV.

На кадрах видно, что осьминог «приклеился» к плавающему дайверу и устроил себе расслабленное путешествие. В комментариях к опубликованному режиссером и видеооператором Шейном Брауном видео пользователи тут же прозвали осьминога «самым ленивым в мире».

Прокатиться осьминог решил на бедре дайвера Джессики Грабб, которая плавала около острова Оаху. Выяснилось, что головоногого не так легко сбросить, поэтому девушке пришлось «покатать» его по окрестным водам еще какое-то время, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне, 27 июня, в сети появилось видео, на котором медведь воспользовался эскалатором в Сочи.