Прямой эфир

На Гавайях нашли «самого ленивого в мире» осьминога

0
Фото: Global Look Press/H. Schmidbauer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Самого ленивого осьминога в мире» нашли дайверы на Гавайях. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Caters TV.

На кадрах видно, что осьминог «приклеился» к плавающему дайверу и устроил себе расслабленное путешествие. В комментариях к опубликованному режиссером и видеооператором Шейном Брауном видео пользователи тут же прозвали осьминога «самым ленивым в мире».

Прокатиться осьминог решил на бедре дайвера Джессики Грабб, которая плавала около острова Оаху. Выяснилось, что головоногого не так легко сбросить, поэтому девушке пришлось «покатать» его по окрестным водам еще какое-то время, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне, 27 июня, в сети появилось видео, на котором медведь воспользовался эскалатором в Сочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае прошел дождь из осьминогов и креветок
Пользователи Сети нашли достойного премии «Оскар» котенка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017