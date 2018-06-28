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Этнодеревню с ВДНХ и Вавилонской башней построят в Ленобласти

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Этнодеревню с павильонами разных национальностей и государств построят во Всеволожском районе Ленинградской области. Проект разработан на основе московской ВДНХ на территории за поселком имени Свердлова.

В результате эта территория должна стать общественным пространством с набережной, фонтанами, ресторанами и концертными площадками.

Проект представили на Градостроительном совете Ленинградской области, передает телеканал «78».

Глава Всеволожского района Андрей Низовский сообщил, что проектировщиком этнодеревни выступила «Студия 38». Проектом предусмотрено, что на площади в 19 Га будут размещены 38 павильонов разных национальностей, в них будут выставочные залы, павильоны национальных блюд и залы для конференций. Рядом с ними будет построен Музей слова, за архитектурное решение которого взяли идею Вавилонской башни.

Разработчики отметили, что на территории этнодеревни планируется строительство гончарной мастерской, гостиниц, причала и ряда концертных площадок.

По словам Низовского, кто профинансирует реализацию проекта — пока неясно, а воспользоваться уже построенными павильонами готовы все.

Общая площадь застройки составляет 35 150 тыс. кв. м, в одной из консалтинговых компаний отметили, что проект обойдется примерно в 1,5 млрд рублей без учета работ по благоустройству.

В марте Ленобласть предложила новый участок для строительства кампуса СПбГУ.

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