Прямой эфир

Ленобласть предложила новый участок для строительства кампуса СПбГУ

0
Фото: РИА Новости/Петр Ковалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Ленинградской области снова предложили разместить кампус Санкт-Петербургского государственного университета на территории региона. Вузу предлагают участок площадью 180 га возле усадьбы Демидова в поселке Тайцы Гатчинского района.

По словам губернатора области Александра Дрозденко, для комфортного учебного процесса возможно проведение реконструкции дороги к территории усадьбы, а также старт интермодальных перевозок: билет на электричку из Петербурга можно будет использовать в автобусах до кампуса, передает телеканал «78».

В конце 2017 года комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга представил шесть вариантов размещения единого университетского городка СПбГУ: три участка в Пушкинском районе, площадка в Кронштадте, бывший аэродром Горская и земля между Финским заливом, КАД и Приморским шоссе. Предполагается, что в новом комплексе будут жить, учиться и работать 20 тыс. студентов и 10 тыс. сотрудников. Концепция предусматривает больницу, спортивный центр, учебно-научные корпуса, общежития, конгресс-центр, парковку. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Волонтеры СПбГУ создали карту «героических» улиц Петербурга
В Петербурге создали обобщенный портрет жителя Северной столицы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017