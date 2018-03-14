Ленобласть предложила новый участок для строительства кампуса СПбГУ

Власти Ленинградской области снова предложили разместить кампус Санкт-Петербургского государственного университета на территории региона. Вузу предлагают участок площадью 180 га возле усадьбы Демидова в поселке Тайцы Гатчинского района.

По словам губернатора области Александра Дрозденко, для комфортного учебного процесса возможно проведение реконструкции дороги к территории усадьбы, а также старт интермодальных перевозок: билет на электричку из Петербурга можно будет использовать в автобусах до кампуса, передает телеканал «78».

В конце 2017 года комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга представил шесть вариантов размещения единого университетского городка СПбГУ: три участка в Пушкинском районе, площадка в Кронштадте, бывший аэродром Горская и земля между Финским заливом, КАД и Приморским шоссе. Предполагается, что в новом комплексе будут жить, учиться и работать 20 тыс. студентов и 10 тыс. сотрудников. Концепция предусматривает больницу, спортивный центр, учебно-научные корпуса, общежития, конгресс-центр, парковку.