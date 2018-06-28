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В WWF заявили об отсутствии угрозы климатической катастрофы в России

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Фото: Global Look Press/Sergey Tzarev
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Климатическая катастрофа не грозит России в XXI веке, заявил руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Ранее 28 июня норвежские ученые объяснили, что быстрое изменение климата в северной части Баренцева моря губительно скажется на экосистеме региона. СМИ в этой связи написали о грозящей России климатической катастрофе.

Кокорин подчеркнул, что ни в этой публикации скандинавских исследователей, ни в других научных работах про изменение климата в Баренцевом море или Арктике в целом «слово «катастрофа» не употребляется».

«Нельзя говорить о катастрофе для России или для Кольского полуострова. В XXI веке в России не ожидается ничего такого, что можно было бы назвать катастрофой», — цитирует климатолога «РИА Новости».

По его словам, серьезные изменения климата происходят, но слово «катастрофа» к ним неприменимо.

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