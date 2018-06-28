Telegram объявил о новых возможностях приложения

Мессенджер Telegram анонсировал ряд новых дополнительных возможностей для пользователей. Об этом сообщается на сайте мобильного приложения.

Теперь пользователи могут отметить чаты как прочитанные или непрочитанные, а также ускорять прослушивание голосовых и видеосообщений. Кроме того, при отправке контакта теперь можно уточнить, какие номера телефонов и информацию получит собеседник, передает телеканал «Звезда».

Помимо этого, пользователи получили возможность заменить отправленное фото или видео при редактировании сообщения. Также можно удалять исходящие сообщения, даже если они еще не отправлены. В меню форматирования теперь появился значок «добавить ссылку» в текст сообщения. Также разработчики утверждают, что у мессенджера улучшены средства для «обхода цензуры».

27 июня пользователи сообщали о сбоях в работе Telegram по всему миру.