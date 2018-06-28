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Рогозин призвал создать новую ракету не сложнее автомата Калашникова

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин призвал пересмотреть проект будущей ракеты-носителя «Союз-5». Об этом он заявил в четверг, 28 июня, на московской конференции госкорпорации. 

«Мы должны создать ракету-носитель иного качества, простую, как автомат Калашникова», — приводит слова Рогозина «РИА Новости».

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Глава госкорпорации подчеркнул, что проект «Союз-5» не закрыт, просто сейчас рассматриваются другие технические решения. В частности, двигатели на новом топливе, например на метане.

Рогозин также отметил, что новая версия российской ракеты-носителя «Союз-5» не будет подходить к проекту «Морской старт».

«Cоюз-5» — разрабатываемая ракетно-космической корпорацией «Энергия» ракета-носитель среднего класса, которая будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 17 т полезного груза.

Ранее Рогозин призвал в кратчайшие сроки построить второй и третий стартовые столы на космодроме Восточный, чтобы обеспечить полную независимость России в космосе.

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