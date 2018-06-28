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Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Прежнее руководство «Роскосмоса» допустило «непростительные ошибки», результатом которых стал «финансовый провал», заявил новый глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Выступая 28 июня на научно-практической конференции «Основные задачи и перспективы развития госкорпорации «Роскосмос», Рогозин отметил, что «были допущены непростительные ошибки прежде всего в потере качества, как следствие — аварии на серийно производимой и уже давно отработанной технике».

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«К числу этих непростительных ошибок я отнесу и неторопливость отрасли и ее руководителей, отсутствие должной реакции на изменение рынка, на сокращение заказов», — цитирует главу госкорпорации ТАСС.

Рогозин добавил, что многие крупные предприятия отрасли, в частности Центр имени Хруничева, «не успели вовремя оптимизировать производство, подстроиться под сокращение заказов». Результатом этого стал финансовый провал, подчеркнул глава «Роскосмоса».

«И здесь мой упрек не только заводчанам, но, собственно говоря, самим ответственным руководителям госкорпорации, которые так и не поняли, что в данной ситуации они не зеваки и критиканы, а непосредственные участники процесса», — заявил Рогозин.

Вместе с тем он отметил достижения «Роскосмоса», в том числе по военному космосу, космодрому Восточный, а также системе ГЛОНАСС.

24 мая президент России Владимир Путин назначил Рогозина, который ранее занимал пост вице-премьера, генеральным директором «Роскосмоса». Глава государства отметил, что у Рогозина появилась возможность реализовать планы по укреплению и развитию госкорпорации, которые он разрабатывал, еще будучи зампредом правительства, курирующим оборонно-промышленный комплекс.

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