Рогозин сравнил освоение космоса с религией для России

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 28 июня сравнил идею освоения космоса для России с религией на научно-практической конференции в Москве, посвященной перспективам развития госкорпорации.

«Космос в России — как религия. Она состоит из трех частей: это догма, чудеса и таинства, то есть приобщенность к внутреннему содержанию», — приводит «РИА Новости» слова Рогозина.

В числе поводов для гордости глава госкорпорации назвал военный космос, систему ГЛОНАСС и космодром Восточный.

Рогозин 25 июня заявил о планах пересмотреть программу пусков на космодроме Восточный и совершать их ежемесячно. По его словам, сейчас Восточный является опорной точкой российской космической отрасли.

Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» 24 мая. Президент РФ Владимир Путин указал ему на необходимость укрепления команды госкорпорации. Российский лидер отметил, что в компании должны работать ученые и организаторы высокого класса.