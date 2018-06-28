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Рогозин потребовал срочно построить два стартовых стола на Восточном

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Второй и третий стартовые столы на космодроме Восточный необходимо построить в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить полную независимость России в космосе, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«На Восточном нужно срочно разворачивать пилотируемую инфраструктуру, строить вторую, а затем и третью очередь стартового комплекса», — цитирует его ТАСС.

Выступая 28 июня на научно-практической конференции «Основные задачи и перспективы развития госкорпорации «Роскосмос», Рогозин подчеркнул, что на Восточном должны быть обустроены все старты для всех новых российских ракет, всех классов и любой грузоподъемности.

«Мы не можем зависеть от кого бы то ни было», — пояснил он.

Рогозин 25 июня заявил о планах пересмотреть программу пусков на космодроме Восточный и совершать их ежемесячно. По его словам, сейчас Восточный является опорной точкой российской космической отрасли.

24 мая президент России Владимир Путин назначил Рогозина, который ранее занимал пост вице-премьера, генеральным директором «Роскосмоса».

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