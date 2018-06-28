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Рогозин анонсировал полеты к Луне на «Союзе» до создания «Федерации»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что пилотируемые полеты к Луне могут начаться на космических кораблях «Союз» раньше создания «Федерации», сообщает «РИА Новости».

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«Изначально корабль «Союз» создавался под лунную программу, а значит, его модернизация вполне возможна, пока мы не получили новый космический корабль», — сказал Рогозин на конференции государственной корпорации.

Рогозин также поручил срочно приступить к созданию пилотируемой инфраструктуры на космодроме Восточный.

В Москве проходит научно-практическая конференция «Роскосмоса», посвященная перспективам развития госкорпорации, на которой Рогозин уже сравнил идею освоения космоса с религией.

24 мая президент России Владимир Путин назначил Рогозина, который ранее занимал пост вице-премьера, генеральным директором «Роскосмоса».

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