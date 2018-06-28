Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже

Следствие предъявило Карине Цуркан официальное обвинение в шпионаже. Об этом в четверг, 28 июня, рассказал ее адвокат Дмитрий Цуприк.

«Вину она не признает, не понимает, в чем ее обвиняют, и не понимает, что она совершила», — сообщил защитник.

Цуркан была арестована 19 июня, по ст. 276 УК РФ («Шпионаж») ей грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следователей, женщина передавала информацию о подготовке крупных энергетических проектов Службе внешней разведки Румынии, которая, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ. В ФСБ уточнили, что Цуркан могла передавать сведения о переговорах Москвы по организации поставки электроэнергии в Крым и Донбасс.