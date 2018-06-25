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Путину доложили об аресте обвиняемой в шпионаже Цуркан

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Фото: Global Look Press/interrao. ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложили об аресте подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан. При этом он отметил, что в Кремле этим делом не занимаются. 

«В плане контрразведки есть ФСБ, другие специальные службы и ведомства, которые выполняют обязанности по пресечению действий, наносящих ущерб нашей стране», — сказал Песков.

Цуркан была арестована 19 июня. Ее подозревают в совершении преступления по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), что грозит сроком до 20 лет лишения свободы. 

По данным СМИ, российские спецслужбы заподозрили Цуркан в передаче сведений, касающихся переговоров Москвы по организации поставки электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса. По имеющимся данным, информация передавалась в Румынию.

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