Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже

Лефортовский суд Москвы 19 июня санкционировал арест женщины, подозреваемой в шпионаже.

«Суд избрал в отношении подозреваемой Цуркан Карины Валерьевны меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует «РИА Новости» представительницу пресс-службы суда.

Цуркан подозревают в совершении преступления по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Другие подробности дела не раскрываются.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источники, Цуркан, которая работала в энергетической сфере, подозревается в шпионаже в пользу Румынии.



