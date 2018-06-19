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Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Лефортовский суд Москвы 19 июня санкционировал арест женщины, подозреваемой в шпионаже.

«Суд избрал в отношении подозреваемой Цуркан Карины Валерьевны меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует «РИА Новости»  представительницу пресс-службы суда.

Цуркан подозревают в совершении преступления по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Другие подробности дела не раскрываются.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источники, Цуркан, которая работала в энергетической сфере, подозревается в шпионаже в пользу Румынии.

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