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ФСБ заподозрила Цуркан в передаче данных об энергоснабжении Донбасса

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Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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ФСБ заподозрила арестованную по подозрению в шпионаже Карину Цуркан в передаче иностранным спецслужбам сведений, касающихся переговоров Москвы по организации поставки электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса. Первичная информация об утечке пришла по линии Службы внешней разведки (СВР), рассказал РБК источник в российских спецслужбах.

По его словам, оперативная разработка Цуркан велась больше года.

«Из СВР пришла информация, что кто-то сливает информацию члену НАТО Румынии, за которой могут стоять США. Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР (самопровозглашенная Донецкая Народная Республика. — Ред.), в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию», — рассказал источник РБК.

Он пояснил, что речь шла об информации политического плана: «кто сотрудничает, кто отказывается, с кем мы вообще разговариваем, какие есть проблемы, какие схемы». Он пояснил, что в 2014 году, когда Украина пообещала отключить Крым от подачи электроэнергии, российская сторона организовала поставки энергии на Украину, а та в свою очередь — в Крым. В организации работы участвовала Цуркан, и она знала все контакты российских чиновников на Украине.

Цуркан задержали в середине июня, 19 июня Лефортовский суд Москвы арестовал ее. В случае доказательства вины подозреваемой грозит до 20 лет заключения.

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