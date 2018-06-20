МИД Румынии запросил у российского посольства данные о задержании Цуркан

Министерство иностранных дел Румынии запросило у посольства России сведения о задержании Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже в пользу Бухареста.

В комментарии ведомства агентству ТАСС указано, что у женщины есть румынское гражданство. В МИДе призвали с осторожностью подходить к этому делу.

При этом ранее в молдавском посольстве в Москве «Интерфаксу» сообщили, что Цуркан в 2016 году вышла из гражданства Молдавии в связи с тем, что получила паспорт РФ.

Цуркан была арестована накануне, 19 июня, по подозрению в шпионаже. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. 20 июня стало известно, что женщина обжаловала свой арест. Мосгорсуд рассмотрит жалобу 28 июня.