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Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан обжаловала арест

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Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан обжаловала свой арест, сообщили журналистам в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

«Мосгорсуд рассмотрит жалобу 28 июня в 10:00», — цитирует слова собеседника «РИА Новости»

Как уточняет агентство, Цуркан подозревают в шпионаже в пользу Румынии. Другие подробности дела в суде раскрывать не стали.

Цуркан была арестована 19 июня. Ее подозревают в совершении преступления по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), что грозит сроком до 20 лет лишения свободы.

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