Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан обжаловала арест

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан обжаловала свой арест, сообщили журналистам в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

«Мосгорсуд рассмотрит жалобу 28 июня в 10:00», — цитирует слова собеседника «РИА Новости».

Как уточняет агентство, Цуркан подозревают в шпионаже в пользу Румынии. Другие подробности дела в суде раскрывать не стали.

Цуркан была арестована 19 июня. Ее подозревают в совершении преступления по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), что грозит сроком до 20 лет лишения свободы.