ОНК посетила арестованную за шпионаж Цуркан в «Лефортово»

Представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) посетили арестованную по подозрению в шпионаже Карину Цуркан в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила замглавы комиссии Ева Меркачева.

«Мы посещали Цуркан накануне поздно вечером. Мы не говорили о ее уголовном деле, но Карина обмолвилась, что гордится всем тем, чем она занималась. <...> Соответственно, получается, что вину свою она не признает», — цитирует «Интерфакс» зампреда ОНК.

Меркачева пояснила, что Цуркан содержится в стандартной камере на двоих и у нее нет конфликтов с арестованной соседкой. Женщина не жалуется на условия содержания, однако она не может есть тюремную еду, поскольку придерживается вегетарианского образа жизни. По мнению замглавы ОНК, обвиняемая находится в шоке: «Внешне — гордая, серьезная, строгая, но в какой-то момент даже расплакалась».

Суд арестовал Цуркан 19 июня по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК РФ), ей грозит до 20 лет лишения свободы. Как установили следователи, женщина передавала информацию о подготовке крупных энергетических проектов РФ за рубежом Службе внешней разведки Румынии, которая, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ. В ФСБ уточнили, что Цуркан могла передавать сведения о переговорах Москвы по организации поставки электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса.