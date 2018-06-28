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В НАТО призвали решить разногласия из-за планов Турции купить С-400

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Фото: Global Look Press/Benoit Doppagne
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НАТО надеется, что Турция и США урегулируют разногласия из-за намерения Анкары купить российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

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«Мы рассчитываем на то, что Турция и США разрешат любые разногласия в духе союзнической солидарности», — рассказал источник агентства. Он также добавил, что страны альянса сами решают, какую военную технику им покупать.

Ранее США пригрозили Турции санкциями за покупку С-400. В Вашингтоне считают, что закупка ЗРС у России неизбежно окажет воздействие по всему спектру вопросов на перспективы военно-технического сотрудничества двух стран, в частности по проекту создания истребителя пятого поколения F-35.

В декабре 2017 года Москва и Анкара подписали контракт на поставку комплексов С-400 «Триумф». Это соглашение стало крупнейшим в истории двух стран. Поставки должны начаться в марте 2020 года.

Вашингтон уже не раз утверждал, что закупка Турцией С-400 не соответствует интересам НАТО, и обещал отказаться продавать ей истребители F-35.

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