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США выделят $500 млн на подготовку к подземным войнам с КНДР и Россией

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Фото: REUTERS
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Власти США выделяют порядка $500 млн на подготовку солдат к условиям подземного боя в случае войны с КНДР или Россией. В американской армии считают, что в ближайшем будущем войны будут вестись на городской территории, которая обычно имеет систему подземных коммуникаций. 

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Как пишет The Times, солдат учат работать в полной темноте, без средств связи, при плохом качестве воздуха и без защиты от вражеского огня. Также средства необходимы для переоснащения армии США.

По данным издания, подобные учения начались еще в конце 2017 года.

Ранее в июне в НАТО заочно признали поражение от России в случае войны. Главной проблемой в случае начала боевых действий станут слишком узкие дороги и необходимость перейти на железнодорожную колею другого размера.

Президент России Владимир Путин 7 июня в ходе «прямой линии» отметил, что начало третьей мировой войны сдерживает понимание того, что она может стать концом для всего живого.

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