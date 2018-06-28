Украинские депутаты поскандалили в прямом эфире из-за Крыма

Депутаты Верховной рады Игорь Мосийчук и Нестор Шуфрич поскандалили в прямом эфире телеканала NewsOne, обвиняя друг друга в «сдаче Крыма» в 2014 году.

Спор начался, когда Мосийчук обвинил украинских политиков в том, что те в разгар госпереворота «не смогли уберечь» Крым. Парламентарий отметил, что тогда власти были слабыми, в отличие от бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который в 2003 году «защитил остров Тузлу».

«Тузлу защитили, а Крым сдали», — заявил Мосийчук.

Его оппонент Шуфрич заявил, что Тузлу защитили он и его коллеги, а вот Крым «не уберег» как раз Мосийчук. Последний ответил, что в это время сидел в тюрьме, а Шуфрич как раз был в парламенте.

Крым вошел в состав России в 2014 году после того, как более 95% жителей региона проголосовали на референдуме за присоединение. Украина отказывается признавать итоги референдума и все еще считает полуостров своей территорией.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что голосование прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, а вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Согласно опросам ВЦИОМа, более 90% россиян полагают, что воссоединение Крыма с Россией было правильным решением.