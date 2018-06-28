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Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Германии

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Фото: Global Look Press/Oelbermann/deutzmann.net
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По меньшей мере три человека погибли в результате мощного взрыва в жилом доме в Бремене. Инцидент произошел рано утром в четверг, 28 июня, в районе Хухтинг.

Взрыв произошел на верхнем этаже небольшого дома в 4:30 по местному времени. Строение разрушилось до основания, обломки разлетелись в радиусе 50 м. Причины произошедшего сейчас выясняются, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА.

Ранее сообщалось, что 10 человек пострадали при взрыве газа в жилом доме в Заинске. В результате инцидента, произошедшего 22 июня, повреждено несколько квартир на четвертом и пятом этажах.

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