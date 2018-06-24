Число погибших при взрыве в Заинске возросло до двух человек

Женщина, доставленная в больницу в крайне тяжелом состоянии после взрыва газа в жилом доме в Заинске, скончалась, заявили в пресс-службе минздрава Татарстана.

«Сегодня в больнице скончалась женщина, находившаяся в крайне тяжёлом состоянии», — уточнили «РИА Новости» в региональном ведомстве. По словам медиков, еще двое пострадавших, доставленных в больницу Казани остаются в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате хлопка газа в пятиэтажном доме.

Взрыв газа в жилом доме на улице Никифорова города Заинска в Республике Татарстан произошел 22 июня. Повреждены несколько квартир на четвертом и пятом этажах. По последним данным, в результате ЧП госпитализированы 10 человек, в их числе ребенок.