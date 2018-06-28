Стало известно имя новорожденной правнучки Елизаветы II

Новорожденной правнучке королевы Великобритании Елизаветы II, дочери ее старшей внучки Зары Тиндалл, дали имя Лена.

«Ее зовут Лена Элизабет. Им (родителям девочки. — Ред.) просто понравилось это имя», — цитирует телеканал Sky News представителя родителей новорожденной.

Девочка родилась 18 июня в родильном отделении города Страуд (графство Глочестершир). Как отмечает телеканал, супруг Зары Тиндалл (Филлипс) — британский регбист Майк Тиндалл — присутствовал на родах. Лена стала для пары вторым ребенком: четыре года назад на свет появилась Миа Грейс Тиндалл.

Второе имя новорожденная получила в честь своей 92-летней прабабушки Елизаветы II, став ее седьмой правнучкой и 19-й в очереди престолонаследия.

Зара Тиндалл является вторым ребенком принцессы Анны — одной из четверых детей Елизаветы II.