Королева Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз

Королева Великобритании Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз. Ее внучка Зара Тиндалл родила вторую дочь, говорится в сообщении Букингемского дворца.

«Госпожа Тиндалл родила девочку 18 июня в родильном отделении в городе Страуд. Господин Тиндалл присутствовал на родах», — отмечается в сообщении в Twitter.

Сообщается, что имя ребенка будет объявлено позднее. Новорожденная четы Тиндалл немного младше своего троюродного брата принца Луи — третьего ребенка принца Уильяма и его супруги Кейт.

Зара Тиндалл в 2012 году стала обладательницей серебряной медали на состязаниях по конному спорту на Олимпийских играх в Лондоне, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании перенесла операцию в частной больнице имени короля Эдварда VII в Лондоне. Елизавете II медики удалили катаракту.