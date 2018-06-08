Королева Елизавета II перенесла операцию

Королева Великобритании Елизавета II перенесла операцию, медики удалили монарху катаракту, оперативное вмешательство прошло успешно.

Оперировали королеву Великобритании в мае в частной больнице имени короля Эдварда VII, расположенной в Лондоне, сообщило в пятницу, 8 июня, агентство Press Association.

В Букингемском дворце отметили, что королева не отменила ни одного мероприятия, запланированного ранее.

В апреле королева Великобритании Елизавета II отпраздновала свой 92-й день рождения.

На концерте в честь королевы выступили Стинг, Кайли Миноуг, Том Джонс. Вышла на сцену и сама именинница. Закончилась торжественная часть салютом в честь королевы.

Предыдущие дни рождения Елизавета II отмечала в кругу семьи.