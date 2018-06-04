Прямой эфир

Шеф-повар назвал любимое блюдо Елизаветы II

0
Фото: REUTERS/Yui Mok
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шеф-повар британской королевской семьи Даррен Макгрейди рассказал, какое блюдо нравится британской королеве Елизавете II. Об этом пишет британская газета Daily Express.

Отмечается, что Елизавета II старается избегать блюда, содержащие крахмал, если они не входят в меню торжественных государственных обедов. Она также не любит чеснок и большое количество лука. Зато предпочитает салаты и свежие фрукты мясу. Макгрейди добавил, что королева Великобритании больше всего любит шоколадный торт. Известно, что монарх позволяет себе один кусок ежедневно.

«Если королева не доедает его в Букингемском дворце, то забирает с собой в Виндзорский замок», — цитирует слова Макгрейди сайт kp.ru. Шеф-повар добавил, что шоколадный торт также любит принц Уильям. На его свадьбе был изготовлен десерт из 1,7 тыс. печений и 17 кг шоколада.

Ранее сообщалось, что реакция королевы Елизаветы II на свадьбу принца Гарри насмешила соцсети. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Елизавета II отметила 65-летие коронации
Меган Маркл назвали одной из самых влиятельных женщин в Великобритании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017