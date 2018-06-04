Шеф-повар назвал любимое блюдо Елизаветы II

Шеф-повар британской королевской семьи Даррен Макгрейди рассказал, какое блюдо нравится британской королеве Елизавете II. Об этом пишет британская газета Daily Express.

Отмечается, что Елизавета II старается избегать блюда, содержащие крахмал, если они не входят в меню торжественных государственных обедов. Она также не любит чеснок и большое количество лука. Зато предпочитает салаты и свежие фрукты мясу. Макгрейди добавил, что королева Великобритании больше всего любит шоколадный торт. Известно, что монарх позволяет себе один кусок ежедневно.

«Если королева не доедает его в Букингемском дворце, то забирает с собой в Виндзорский замок», — цитирует слова Макгрейди сайт kp.ru. Шеф-повар добавил, что шоколадный торт также любит принц Уильям. На его свадьбе был изготовлен десерт из 1,7 тыс. печений и 17 кг шоколада.

Ранее сообщалось, что реакция королевы Елизаветы II на свадьбу принца Гарри насмешила соцсети.