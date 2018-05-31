Меган Маркл назвали одной из самых влиятельных женщин в Великобритании

Супруга британского принца Гарри — Меган Маркл вошла в число 25 самых влиятельных женщин Великобритании. Об этом пишет журнал Vogue.

36-летняя бывшая актриса оказалась в одном ряду с такими влиятельными женщинами Соединенного Королевства, как автор романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг, модельер Стелла Маккартни и юрист Амаль Клуни.

Издание отмечает, что популярность в Британии герцогиня Сассекская получила в 2018 году, а стиль супруги принца поможет сформировать новый образ монархии. Примечательно, что в топ-25 влиятельных женщин Королевства не вошла королева Елизавета II, пишет Федеральное агентство новостей.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке. Живут супруги в апартаментах в Нью-Йорке и в Лондоне. Молодожены поддерживают отношения с семьей старшего брата Гарри — Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон. Известно, что Меган Маркл пройдет полугодовой курс королевского этикета.