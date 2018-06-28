Прямой эфир
Сюжет:

Московские гостиницы во время мундиаля подорожали в 1,5 раза

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на номера гостиниц в Москве выросли в 1,5 раза, а в других городах, принимающих ЧМ-2018, на 27%.

Об этом сообщает оператор Сбербанка «Платформа ОФД», получающий информацию от онлайн-касс.

При этом правительство установило предельно допустимые цены на время чемпионата для каждой категории отелей, и за превышение будут назначены штрафные санкции в размере двукратной излишней выручки.

Роспотребнадзор к 18 июня нашел 832 случая нарушений.

«Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 10 млн рублей», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ожидается, что высокие цены в гостиницах сохранятся еще как минимум месяц после окончания чемпионата.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Номера столичных гостиниц во время ЧМ подорожали в 1,5 раза

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор проверит цены в меню на разных языках в городах ЧМ-2018
Арендодатели в два раза переоценили спрос на жилье во время ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017