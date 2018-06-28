Московские гостиницы во время мундиаля подорожали в 1,5 раза

Цены на номера гостиниц в Москве выросли в 1,5 раза, а в других городах, принимающих ЧМ-2018, на 27%.

Об этом сообщает оператор Сбербанка «Платформа ОФД», получающий информацию от онлайн-касс.

При этом правительство установило предельно допустимые цены на время чемпионата для каждой категории отелей, и за превышение будут назначены штрафные санкции в размере двукратной излишней выручки.

Роспотребнадзор к 18 июня нашел 832 случая нарушений.

«Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 10 млн рублей», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ожидается, что высокие цены в гостиницах сохранятся еще как минимум месяц после окончания чемпионата.

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Номера столичных гостиниц во время ЧМ подорожали в 1,5 раза