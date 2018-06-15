Роспотребнадзор проверит цены в меню на разных языках в городах ЧМ-2018

Информацию о разницах в ценах в меню на русском и английском языках в кафе, расположенных в городах проведения чемпионата мира по футболу, проверит Роспотребнадзор. Об этом заявили в самом ведомстве в пятницу, 15 июня.

«Роспотребнадзор следит за ситуацией и уже начал административные мероприятия по факту различия цен в англоязычном и русскоязычном вариантах меню», – цитирует сообщение ТАСС.

Жалобы на некоторые рестораны на разницу цен в меню на русском и английском языках появились в соцсетях в первые дни чемпионата. В англоязычном меню блюда стоят дороже.

Отмечается, что еще в преддверии ЧМ-2018 ведомство открыло «горячую линию» для иностранных болельщиков. Она будет работать 14 июня и вплоть до последнего дня мундиаля, 15 июля.

Специалисты Роспотребнадзора готовы оказать консультационную помощь обратившимся по вопросам проведения Чемпионата Мира по футболу на русском, английской и китайском языках.

31 мая сообщалось, что штрафы за завышение цен на гостиничное обслуживание в городах России, где пройдет чемпионат мира по футболу, превысили 9,2 млн рублей.

В ведомстве отметили, что сотрудники проверили 20 979 объектов размещения и выявили 756 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание. Еще в 199 случаях отели не смогли предоставить свидетельство о прохождении «звездной» квалификации.