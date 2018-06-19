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Арендодатели в два раза переоценили спрос на жилье во время ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Менее половины арендодателей смогли сдать свои квартиры и апартаменты в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 года. К такому выводу пришли эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip после изучения доступных для онлайн-бронирования предложений квартир, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение портала iz.ru.

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Аналитики указывают, что если в дни предстоящих матчей во всех городах доступно для бронирования 8,9 тысяч вариантов, то после окончания чемпионата этот показатель вырастает до 15,8 тысяч. То есть, в дни турнира поклонники футбола арендовали около 6,9 тысяч квартир или 44% от общего объема доступных вариантов.

При этом наибольшим спросом пользуется жилье в Москве, Ростове-на-Дону, Самаре и Волгограде — собственникам из этих городов удалось сдать более половины квартир. Меньше остальных повезло арендодателям из Саранска, Калининграда и Нижнего Новгорода — здесь болельщики забронировали менее трети доступных вариантов.

Эксперты сделали выводы, что владельцы жилья переоценили спрос на этот тип размещения со стороны любителей футбола. Отмечается, что особенно выросло число предложений со стороны непрофессиональных арендодателей. 

«При этом изначально они сильно завысили цены, зачастую рассчитывая за сутки заработать суммы, превышающие стоимость месячной аренды жилья. Результат закономерен: многие болельщики проигнорировали предложения арендодателей, воспользовавшись услугами других средств размещения, либо спланировав поездки так, чтобы не ночевать в городе проведения матча», — сказал директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш. 

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах на 12 стадионах. Сборная России в первом матче группового этапа обыграла Саудовскую Аравию со счетом 5:0. Сегодня, 19 июня, наши футболисты встретятся с Египтом в Санкт-Петербурге. 

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