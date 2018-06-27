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Двухлетний мальчик в Волгоградской области прошел один 8 км и заснул

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В ночь на 27 июня полицейские в Волгоградской области вместе с волонтерами несколько часов искали пропавшего ребенка в возрасте 2,5 года.

По словам матери, она отвела мальчика к бабушке. Несмотря на запертую калитку, малыш исчез. Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по региону, была обследована вся прилегающая к хутору территория, опрошены соседи и родственники.

Уже глубокой ночью старший оперуполномоченный уголовного розыска смог разглядеть малыша, спокойно спавшего в зарослях кустарника одной из балок. Ребенок один прошел 8 км и остался невредим.

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