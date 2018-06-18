Найден пропавший из больницы Твери ребенок

Найдена девочка, которая пропала из больницы в Твери. 15-летнюю Елизавету Молчанову отыскали волонтеры из отряда «Сова». Она жива и здорова.

По предварительным данным, девочка была у родственников. Почему она ушла из больницы — пока неизвестно.

Как напоминают «Тверские ведомости», Лиза пропала 15 июня из Детской городской клинической больницы № 2 на улице Ржевской. Родители забили тревогу после того, как подросток перестал выходить на связь. К поискам подключились волонтеры.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что следователи проводят проверку по факту гибели полуторагодовалого ребенка в Оренбургской области. Мальчик утонул в баллоне от трактора.