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Дело возбуждено после гибели полуторагодовалой девочки в Омске

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Уголовное дело возбудили после гибели полуторагодовалой девочки в Омске. Ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна шестого этажа. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 12 июня в одном из многоквартирных домов по улице Завертяева. Было установлено, что две сестры 21 года и 23 лет оставили пятерых детей одних в комнате — одна из них была в ванной, другая на кухне.

В это время старшая из детей подставила стул, залезла на подоконник и открыла окно. Подражая старшей сестре, полуторагодовалая девочка тоже залезла на подоконник, но выпала из окна и разбилась, сообщает РИА «Омск-информ».

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование дела продолжается.

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