Шестилетний ребенок упал с балкона третьего этажа в Красноярске

Врачи одной из больниц Красноярска борются за жизнь шестилетнего мальчика, который накануне упал с балкона третьего этажа жилого дома. По факту случившегося проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Полицейские установили, что мальчик с другом играл на балконе. В какой-то момент он забрался на стульчик и упал с него в открытое балконное окно. Мать ребенка в это время была дома, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Портал iz.ru в мае сообщал о том, что в Пензе мужчина выпал из окна после того, как его знакомый ударил его в лицо, пытаясь успокоить во время ссоры. Он погиб.