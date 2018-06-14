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Годовалый ребенок пострадал при обливании кипятком в Башкортостане

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Годовалого малыша доставили в больницу в Уфе с ожогами из-за кипятка. Следствие начало проверку по факту травмирования ребенка.

По данным правоохранительных органов, малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. В результате обливания ребенок получил ожоги нижней части тела. Пострадавший госпитализирован, сообщает «МедиаКорСеть».

По данному факту началась доследственная проверка. Также в поле зрения следственного комитета попал еще один инцидент с ребенком в Башкирии. В начале июня шестилетняя девочка из села Ахметово опрокинула на себя ведро с кипятком. В тяжелом состоянии она госпитализирована. А в конце мая двухлетняя жительница Баймакского района погибла, облившись кипятком.

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