Поиски пятилетнего мальчика вторые сутки идут на Камчатке

Поиски пятилетнего мальчика уже вторые сутки продолжаются на Камчатке. Ситуацию усложняет проливной дождь и ветер. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

22 июня ребенок вышел погулять из дома своих бабушек и дедушек в селе Карымай Усть-Большерецкого района. Около 14:00 его видели в последний раз, домой мальчик так и не вернулся.

В условиях ливня и дождя спасатели, полицейские, пожарные, а также представители минобороны, добровольного поисково-спасательного отряда и местные жители продолжают поиски ребенка, пишет ТАСС.

Усть-Большерецкий межрайонный следственный отдел управления СК России по Камчатскому краю начал процессуальную проверку по факту исчезновения мальчика. Сообщается также, что он страдает аутизмом и легко мог заблудиться.