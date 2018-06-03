Поиски девочки-подростка ведутся в Краснодарском крае

Девочку-подростка, пропавшую в воскресенье, 3 июня, разыскивают в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба МВД региона.

«Поиски девочки ведутся. В них участвуют сотрудники полиции, волонтеры», — цитирует сообщение ТАСС.

Свидетели говорят, что школьницу в последний раз видели на остановке по направлению в город Армавир.

28 мая на Волге в Астрахани перевернулась лодка, в которой находились подростки. Двоих юношей и трех девушек спасли местные жители. Позже их осмотрели медики.