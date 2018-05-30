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Восьмилетняя девочка пропала в Кузбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Полицейские и добровольцы ведут розыск восьмилетней девочки, пропавшей в городе Белово Кемеровской области. Ребенок ушел гулять вечером во вторник, 29 мая, и не вернулся домой.

Как сообщает региональное следственное управление СК России, девочка ушла на прогулку около 15:00 вторника, в настоящее время ее местонахождение не установлено, проводится доследственная проверка.

Ранее из дома девочка не уходила. Вечером во вторник отец пропавшей начал самостоятельные поиски ребенка, поздно вечером обратился с заявлением о пропажи дочери в правоохранительные органы.

Из дома девочка ушла в желтой вязаной шапке с белыми полосками, кофте серого цвета с чёрным узором, на молнии, с капюшоном, чёрных спортивных брюках и коричневых резиновых сапогах. Рост ребенка около 1 м, худощавого телосложения, у девочки длинные темные волосы, заплетенные в косу.

15 мая десятилетняя девочка не вернулась домой из школы в Еврейской АО.

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