В Краснодарском крае двух мужчин на матрасе унесло в море

В Краснодарском крае двое мужчин уплыли в открытое море на надувном матрасе. Их удалось спасти, когда расстояние до берега уже составляло около 20 км.

Кадры операции предоставили в ГУ МЧС по региону, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала «Россия.Кубань», инцидент произошел вечером в субботу, 26 мая, около села Архипо-Осиповка. Обнаружить мужчин удалось лишь днем в воскресенье.

Спасатели подняли их на вертолет с помощью лебедки. Пострадавшие — жители Краснодарского края 1991 и 1993 года рождения — получили солнечные ожоги.

Позже мужчины рассказали, что их быстро отнесло от берега из-за сильного ветра и волн.

21 мая аналогичный случай произошел на одном из пляжей в Сочи. Тогда мужчину унесло на матрасе на 300 м от берега.