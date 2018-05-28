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В Краснодарском крае двух мужчин на матрасе унесло в море

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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В Краснодарском крае двое мужчин уплыли в открытое море на надувном матрасе. Их удалось спасти, когда расстояние до берега уже составляло около 20 км. 

Кадры операции предоставили в ГУ МЧС по региону, сообщает РЕН ТВ.  

По данным телеканала «Россия.Кубань», инцидент произошел вечером в субботу, 26 мая, около села Архипо-Осиповка. Обнаружить мужчин удалось лишь днем в воскресенье.

Спасатели подняли их на вертолет с помощью лебедки. Пострадавшие — жители Краснодарского края 1991 и 1993 года рождения — получили солнечные ожоги.

Позже мужчины рассказали, что их быстро отнесло от берега из-за сильного ветра и волн. 

21 мая аналогичный случай произошел на одном из пляжей в Сочи. Тогда мужчину унесло на матрасе на 300 м от берега. 

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