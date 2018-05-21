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Жителя Краснодарского края унесло в море на матрасе

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На одном из пляжей в Сочи мужчину унесло на матрасе в открытое море. Отдыхающего на берег возвращали спасатели.

Инцидент произошел в районе пляжа «Мандарин». Со слов пострадавшего, он приехал из Новокубанска и отдыхал с друзьями на реке Мзымта. Плавая на матрасе, мужчина попал в сильное течение. Оно унесло туриста в море, сообщают «Кубанские новости».

Очевидцы вызвали на помощь спасателей. Они подплыли к отдыхающему на катере. Матрас с мужчиной к тому моменту отнесло на 300 м от берега.

Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

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